أرباح عقارات الكويت تهبط 45% في الربع2

الكويت 6 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة عقارات الكويت اليوم الخميس هبوط أرباحها 45 في المئة إلى 937 ألف دينار (3.1 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 1.7 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت أن أرباح النصف الأول من العام الحالي هبطت بنسبة 32 في المئة لتبلغ 2.39 مليون دينار مقابل 3.49 مليون دينار قبل عام.

وعزا البيان هبوط الأرباح إلى اشتمال ميزانية العام الماضي على بيع عقارات واستثمارات.