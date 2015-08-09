أرباح أعيان الكويتية الصافية تهبط 60% في الربع/2

الكويت 9 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية اليوم الأحد هبوط أرباحها الصافية 60 في المئة لتصل إلى 3.1 مليون دينار (10.2 مليون دولار) في الربع الثاني من 2015 مقابل 7.7 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها الصافية هبطت 39 في المئة في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 5.4 مليون دينار مقابل 8.9 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2014.

وعزت الشركة التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية هبوط أرباح النصف الأول إلى وجود أرباح استثنائية في الفترة المنقابلة من العام الماضي بالإضافة إلى هبوط أرباح الشركة من الشركات الزميلة.