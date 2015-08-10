أرباح أسمنت الكويت ترتفع 16% في الربع/2

الكويت 10 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات أعلنتها أسمنت الكويت اليوم الإثنين ارتفاع الأرباح الفصلية 16 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أنها حققت 7.4 مليون دينار (24.4 مليون دولار) أرباحا صافية في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 يونيو حزيران مقارنة مع أرباح قدرها 6.4 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف البيان أن أرباح الشركة بلغت 13.75 مليون دينار في النصف الأول مقابل 11.65 مليون دينار قبل عام.