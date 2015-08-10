الأرباح الصافية لمجموعة الصناعات الوطنية الكويتية ترتفع 17% في الربع/2

الكويت 10 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية اليوم الإثنين تحقيق ارتفاع في الأرباح نسبته 17 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أنها حققت أرباحا صافية بلغت 3.459 مليون دينار (11.42 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران الماضي مقابل 2.96 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الأرباح الصافية في النصف الأول من العام الحالي 9.38 مليون دينار مقابل ثمانية ملايين دينار قبل عام.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع قيمة الحصص التي حصلتها من نتائج شركات زميلة.