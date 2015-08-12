التمدين الاستثمارية الكويتية تضاعف أرباحها في الربع/2

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - ضاعفت شركة التمدين الاستثمارية الكويتية أرباحها الفصلية لتصل إلى 3.179 مليون دينار (10.5 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2015 مقابل 1.592 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن أرباحها بلغت 10.42 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 7.71 مليون دينار قبل عام.

وأوضح البيان أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى "زيادة أرباح الاستثمارات المتاحة للبيع بقيمة 3.834 مليون دينار كويتي وزيادة حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة بمبلغ 362 ألف دينار."

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