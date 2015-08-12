التجارية العقارية الكويتية تضاعف أرباحها الصافية في الربع/2

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة التجارية العقارية الكويتية اليوم الأربعاء تضاعف الأرباح الصافية التي حققتها الشركة في الربع الثاني من العام إلى مثليها.

وأعلنت الشركة في بيان لبورصة الكويت أنها ربحت 2.86 مليون دينار (9.45 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2015 مقابل 1.44 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة أن أرباحها بلغت 4.77 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 3.12 مليون دينار قبل عام.

وعزا البيان سبب الارتفاع إلى "انخفاض الخسائر الفندقية .. وارتفاع أرباح الاستثمارات."