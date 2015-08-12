طفرة في نتائج الأرجان الكويتية في اربع/2

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة الأرجان العالمية العقارية الكويتية اليوم الأربعاء تحقق طفرة في نتائجها الفصلية في الربع الثاني.

وحققت الشركة أرباحا صافية بلغت 23.44 مليون دينار (77.41 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل 589 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الأرجان في بيان لبورصة الكويت إن أرباحها بلغت 14 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 1.2 مليون دينار قبل عام.

وعزا البيان ارتفاع الأرباح إلى عوامل من بينها الزيادة في صافي أرباح الإيجارات والزيادة في العمليات غير المستمرة الناتجة من ربح بيع شركة زميلة والزيادة في أرباح محققة من بيع عقارات استثمارية.