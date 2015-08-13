الأرباح الصافية للكويتية للاستثمار ترتفع 39% في الربع/2

الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - حققت الشركة الكويتية للاستثمار ارتفاعا نسبته 39 في المئة في أرباح الربع الثاني من العام الحالي لكن إجمالي أرباح النصف الأول كانت أقل بنحو 52 في المئة عن نظيرتها قبل عام.

وأعلنت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن أرباحها بلغت 1.4 مليون دينار (4.6 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2015 مقابل مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن أرباحها الصافية بلغت 2.53 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 5.23 مليون دينار قبل عام.

وأوضح البيان أن هبوط أرباح النصف الأول يعود إلى الخسائر الناتجة من صرف العملات الأجنبية لاسيما ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار حيث بلغت خسائر هذا البند نحو مليوني دينار إضافة لانخفاض الإيرادات الناتجة من بيع الموجودات المتاحة للبيع.