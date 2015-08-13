لوجستيك الكويتية تحقق 23% ارتفاعا في أرباح الربع/2

الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - حققت شركة كي جي إل لوجستيك الكويتية ارتفاعا نسبته 23 في المئة في أرباح الربع الثاني مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت أن أرباحها بلغت 1.75مليون دينار (5.8 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2015 مقابل 1.42 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن أرباحها بلغت 3.49 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 2.73 مليون دينار قبل عام.

وعزا البيان نمو الأرباح إلى "ارتفاع في النشاط الصناعي" للشركة.