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التمدين العقارية الكويتية تحقق 27% ارتفاعا في أرباحها في الربع/2

Thu Aug 13, 2015 11:33am GMT
 
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الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - قالت شركة التمدين العقارية اليوم الخميس إنها حققت ارتفاعا نسبته 27 في المئة في أرباحها في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن أرباحها الصافية بلغت 2.61 مليون دينار (8.62 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2015 مقابل 2.05 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت أن أرباحها بلغت 7.89 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 5.85 مليون دينار قبل عام.

وأوضح البيان أن سبب الارتفاع يعود إلى "زيادة صافي إيرادات الاستثمار."

(الدولار = 0.3025 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 