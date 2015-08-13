خسائر إيفا فنادق الكويتية ترتفع 9% في الربع/2

الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة إيفا للفنادق والمنتجعات (إيفا فنادق) الكويتية اليوم الخميس أن خسائرها ارتفعت تسعة في المئة في في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن خسائرها الصافية بلغت 4.3 مليون دينار (14.2 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران 2015 مقابل خسارة 3.92 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت أنها خسرت 6.45 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل خسارة 6.9 مليون دينار قبل عام.