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أرباح أجيليتي الكويتية ترتفع 5% في الربع/2

Thu Aug 13, 2015 1:11pm GMT
 
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الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الخميس تحقيق ارتفاع نسبته خمسة في المئة في أرباح الربع الثاني. وأوضحت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن أرباحها الصافية بلغت 13.5 مليون دينار (44.6 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 12.87 مليون دينار قبل عام.

وبلغت أرباح الشركة الصافية 25.4 مليون دينار في النصف الأول من 2015 مقابل 24.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2014.

(الدولار = 0.3025 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 