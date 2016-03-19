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أرباح بنك برقان الكويتي تنمو 23% في 2015

Sat Mar 19, 2016 6:00pm GMT
 
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الكويت 19 مارس آذار (رويترز) - قالت مجموعة بنك برقان الكويتي اليوم السبت إن أرباحها السنوية الصافية نمت 23 في المئة وبلغت 76 مليون دينار (253 مليون دولار) في سنة 2015 مقابل 61.8 مليون دينار في سنة 2014.

وطبقا لحسابات رويترز بلغت الأرباح الصافية للمجموعة 17 مليون دينار في الربع الرابع من 2015 مقارنة بأرباح قدرها 13.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2014.

وقال البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 18 فلس للسهم الواحد.

وتشمل البيانات المالية نتائج عمليات مجموعة بنك برقان في الكويت بالإضافة إلى حصتها من عمليات المصارف التابعة لها والتي تشمل بنك برقان – تركيا وبنك الخليج الجزائر ومصرف بغداد وبنك تونس العالمي التي يمتلك بنك برقان حصص الأغلبية بها.

(الدولار = 0.3004 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير)
 