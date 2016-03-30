كيبكو الكويتية تتوقع تسارع نمو الإيرادات في 2016

دبي 30 مارس آذار (رويترز) - قالت مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) أكبر شركة استثمار كويتية اليوم الأربعاء إنها تتوقع تسارع نمو إيراداتها هذا العام بدعم من استثماراتها الأساسية في قطاعات البنوك والتأمين والإعلام والعقارات.

وقال فيصل العيار نائب رئيس مجلس إدارة كيبكو في بيان إن الشركة تتوقع ارتفاع إيراداتها بنسبة مئوية في أواخر خانة الآحاد في 2016 مقابل زيادة بلغت أربعة في المئة في الإيرادات من العمليات المستمرة العام الماضي إلى 621 مليون دينار (2.1 مليار دولار).

وتتوقع كيبكو أن تواصل محفظتها الأساسية من الشركات التي تملك فيها حصصا - ومن بينها بنك برقان وأو.إس.إن لخدمات التليفزيون المدفوع ومجموعة الخليج للتأمين والعقارات المتحدة وكامكو - تحقيق نمو في الإيرادات في خانة العشرات العام القادم.

وقال العيار إن كيبكو بدأت العام متوقعة ظروفا صعبة وبينما تمضي قدما بخطى واثقة في طريقها لمضاعفة أرباح 2014 بحلول 2018 فإنها تتوقع أن تساهم أوضاع السوق العالمية في نمو الإيرادات بنسبة في أواخر خانة الآحاد هذا العام.

وفي عرض منفصل للمستثمرين قالت كيبكو إن هناك مخاطر تواجه الاقتصاد العالمي من بينها انخفاض أسعار النفط وهبوط أسواق السلع الأولية والتحديات الاقتصادية في الصين ومشكلات أوروبا وتدفق المهاجرين عليها.

وأشار العرض ومتحدثة باسم الشركة إلى أن الكويت في حاجة لإصلاحات اقتصادية تساعد الحكومة على مواصلة الإنفاق السخي.

وتواجه الكويت صعوبات في ظل إجراءات اقتصادية حساسة سياسيا مثل خفض الدعم على الغذاء والطاقة لتخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على الميزانية.