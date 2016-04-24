مقدمة 1-صافي ربح زين الكويتية يهبط 9% في الربع/1

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من ماثيو سميث

دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - هبطت الأرباح الصافية لمجموعة زين الكويتية 9.2 بالمئة إلى 37.3 مليون دينار (123.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة بأرباح قدرها 41.1 مليون دينار قبل عام.

وقالت المجموعة التي تملك وتدير ثماني شبكات اتصالات بالشرق الأوسط وأفريقيا في بيان إن المؤشرات المالية "مستقرة نسبيا عن هذه الفترة بالرغم من حجم التحديات التشغيلية والظروف الاقتصادية والسياسة التي تعاني منها بعض أسواق المنطقة وذلك مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015."

وأضاف البيان أن عملياتها التشغيلية حققت إيرادات مجمعة بقيمة 277 مليون دينار مقارنة مع إجمالي إيرادات 279 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت زين هبوطا في الأرباح في ستة من السبعة أرباع السابقة مع زيادة حدة المنافسة المحلية وانقطاعات الخدمة وارتفاع التكلفة نظرا للصراع في العراق وتقلبات أسعار صرف العملات وهو ما ضغط على صافي الربح.

وقالت زين إن خسائر أسعار الصرف في الربع الأول جاءت في معظمها من العراق وبلغت 35 مليون دولار ارتفاعا من سبعة ملايين دولار قبل عام.

وفي الكويت تتنافس زين مع أريد الكويت وهي وحدة تابعة لأريد القطرية وفيفا التابعة للاتصالات السعودية. وبلغت الأرباح المحلية الفصلية لزين 22 مليون دينار انخفاضا من 26 مليون دينار قبل عام.