أرباح ميزان القابضة الكويتية تتراجع 5% في الربع/1

الكويت 4 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة ميزان القابضة الكويتية إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكية في منطقة الخليج اليوم الأربعاء تراجع أرباحها 4.8 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إنها حققت صافي ربح قدره 5.19 مليون دينار (17.27 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل 5.45 مليون دينار قبل عام.

وأضافت أن هبوط الأرباح الصافية جاء نتيجة "الانخفاض المتوقع" في إيرادات قطاع التغذية إلى جانب الضرائب الإضافية التي لم تكن موجودة في الربع الأول من العام الماضي حيث لم تكن الشركة مسجلة في بورصة الكويت في ذلك الحين.

وفي بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه قال الرئيس التنفيذي لشركة ميزان القابضة جاريت وولش "توقعاتنا لهذا العام لم تتغير ونتطلع إلى تحقيق نمو في الإيرادات ولا سيما تحقيق صافي ربح أعلى تماشيا مع الأهداف التي وضعناها في بداية العام."

وتوقع وولش تحقيق نمو "أقوى" في النصف الثاني من العام الحالي بفضل العقود الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ والتي من شأنها تعويض الشركة عن تراجع قطاع التجهيزات الغذائية.

وأضاف "سوف نستمر في الاستثمار بحكمة في علاماتنا التجارية التي نملكها وبالبنية التحتية لضمان توفير منتجات عالية الجودة لعملائنا وفي الآن ذاته تعزيز القيمة التي تعود على المساهمين."