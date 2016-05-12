صافي ربح أمريكانا الكويتية يتراجع 12.3% في الربع/1

دبي 12 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) اليوم الخميس انخفاض صافي ربح الشركة 12.3 بالمئة في الربع الأول من العام مع ارتفاع التكاليف وخسائر ناجمة عن أسعار الصرف.

وقالت الشركة التي تدير سلاسل مطاعم في الشرق الأوسط من بينها دجاج كنتاكي في بيان إلى البورصة إنها حققت صافي ربح قدره 15.2 مليون دينار (50.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار انخفاضا من 17.3 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح إلى "ارتفاع التكاليف التشغيلية وخسائر ناتجة عن فروق العملات" دون الخوض في تفاصيل.

وجاء تراجع الأرباح رغم ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية واحدا بالمئة على أساس سنوي إلى 242 مليون دينار.

كان عائلة الخرافي الكويتية أكبر المساهمين في أمريكانا قالت في الرابع من فبراير شباط إنها وقعت اتفاقا مبدئيا لبيع حصتها إلى مجموعة أديبتيو بعد إجراء الفحص النافي للجهالة والحصول على موافقة مجلس إدارة أمريكانا والجهات التنظيمية.

واستكملت شركة الاستثمار الخليجية الفحص النافي للجهالة في أبريل نيسان وقال رئيس مجلس إدارة شركة الأغذية الكويتية في وقت لاحق من ذلك الشهر إن عدم طلب الشركة تمديد فترة الفحص أمر إيجابي.

وتجمع أديبتيو قرضا قيمته 1.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل عملية الاستحواذ. وكانت الشركة تحظى بدعم من بنك سيتي لكنه انسحب بسبب مخاوف تتعلق بأنشطة أمريكانا في إيران وفقا لما ذكرته مصادر لرويترز في 28 أبريل نيسان. وتولت البنوك المتبقية في الصفقة بعد ذلك حصة سيتي في التمويل.