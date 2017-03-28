ارتفاع طفيف لأرباح الوطنية العقارية الكويتية في 2016
الكويت 28 مارس آذار (رويترز) - حققت الشركة الوطنية العقارية ارتفاعا طفيفا في أرباحها السنوية التي بلغت 16.1 مليون دينار في 2016 مقارنة مع 15.4 مليون دينار قبل عام.
وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن الإيرادات التشغيلية بلغت 33.9 مليون دينار بزيادة 19.2 في المئة عن عام 2015.
وأضاف البيان أن الشركة تقوم بتطوير مشاريع بقيمة ملياري دولار في الإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الأسواق الإقليمية. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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