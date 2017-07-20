Tue 8 Aug 2017 | 23:21 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي تصعد 3% في النصف/1 بسبب الإيرادات التشغليلية

Thu Jul 20, 2017 7:42am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 20 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد الكويتي اليوم الخميس إن أرباحه الصافية ارتفعت 3.3 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي بسبب الإيرادات التشغليلية.

وقال البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان للبورصة الكويتية إنه حقق 26.49 مليون دينار (87.75 مليون دولار) أرباحا صافية في النصف الأول من العام الحالي مقابل 25.64 مليون دينار قبل عام.

وأوضح أن إيراداته التشغيلية بلغت 56.2 مليون دينار في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران الماضي مقارنة مع مبلغ 53.4 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

(الدولار = 0.3025 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إيهاب فاروق)
 