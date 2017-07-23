خفض التكاليف يرفع أرباح فيفا الكويت رغم هبوط إيرادات التشغيل

الكويت 23 يوليو تموز (رويترز) - قالت فيفا للاتصالات المتنقلة الكويتية اليوم الأحد إن خفض التكاليف حقق ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.6 بالمئة في أرباحها الصافية في النصف الأول من العام الحالي رغم هبوط الإيردات التشغيلية.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إنها حققت 19.504 مليون دينار (64.82 مليون دولار) أرباحا صافية في النصف الأول مقابل 19.386 مليون دينار قبل عام.

وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 133 مليون دينار في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران الماضي مقارنة مع 140 مليونا في الفترة ذاتها من 2016.