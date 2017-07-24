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الربح الصافي للخليج للتأمين الكويتية يهبط 22% في النصف/1

Mon Jul 24, 2017 12:00pm GMT
 
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الكويت 24 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة الخليج للتأمين الكويتية اليوم الاثنين هبوط صافي ربحها 21.7 في المئة في النصف الأول.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن أرباحها هبطت إلى 5.588 مليون دينار في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2017 مقارنة مع 7.134 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة إن سبب الهبوط يعود إلى انخفاض حصتها من أرباح شركاتها التابعة مقارنة بالعام الماضي. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير إسلام يحيى)
 
 