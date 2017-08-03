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مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية تتحول للربحية في النصف/1

Thu Aug 3, 2017 12:50pm GMT
 
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الكويت 3 أغسطس آب (رويترز) - تحولت مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية إلى تحقيق أرباح صافية بلغت 5.23 مليون دينار (17.4 مليون دولا) في النصف الأول من العام الحالي مقابل خسارة 4.358 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية اليوم الخميس إن إجمالي الإيرادات التشغيلة ارتفع إلى 83 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من 2017 مقارنة مع 75.5 مليون دينار قبل عام.

وأضاف البيان أن سبب تحقيق هذا الربح هو ارتفاع الإيرادات من الاستثمارات إلى جانب "انخفاض مخصص هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع".

(الدولار = 0.3009 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 
 