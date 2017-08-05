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صافي ربح أجيليتي يرتفع 12% في الربع/2

Sat Aug 5, 2017 10:58am GMT
 
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دبي 5 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية نمو صافي أرباحها في الربع الثاني من العام بنسبة 12 في المئة بفضل أنشطة البنية التحتية.

وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن صافي الربح في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران بلغ 16.8 مليون دينار كويتي (55.75 مليون دولار) مقابل 15 مليون دينار قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحريني أن تبلغ الأرباح الفصلية لأجيليتي 15.86 مليون دينار.

وقالت أجيليتي إنها تتوقع انخفاض الرسوم القانونية بعدما توصلت لتسوية لدعوى قضائية في الولايات المتحدة مضيفة أن هذا سينعكس جزئيا على نتائج الربع الثالث ويبدأ الأثر الكامل للانخفاض في الربع الأخير.

(الدولار = 0.3014 دينار كويتي) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
 
 