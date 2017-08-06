ارتفاع طفيف لأرباح زين الكويتية في النصف/1

الكويت 6 أغسطس آب (رويترز) - حققت شركة زين للاتصالات الكويتية ارتفاعا طفيفا في ربحها الصافي في النصف الأول من العام بلغت نسبته نحو 0.4 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية اليوم الأحد إن صافي الربح بلغ 82.286 مليون دينار (272.65 مليون دولار) في النصف الأول من 2017 مقارنة مع 81.964 مليون دينار قبل عام.