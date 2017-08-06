مقدمة 1-ارتفاع طفيف لأرباح زين الكويتية في النصف/1

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الكويت 6 أغسطس آب (رويترز) - حققت شركة زين أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول بالكويت من حيث عدد المشتركين ارتفاعا طفيفا في ربحها الصافي في النصف الأول من العام بلغت نسبته نحو 0.4 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الشركة التي تملك وتدير ثماني شبكات اتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا في بيان للبورصة الكويتية اليوم الأحد إن صافي الربح بلغ 82.286 مليون دينار (272.65 مليون دولار) في النصف الأول من 2017 مقارنة مع 81.964 مليون دينار قبل عام.

عزا البيان نمو الأرباح إلى "سياسة تقليص المصاريف بالإضافة إلى فرق تقلب العملة".

وقالت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منهه إنها حققت أرباحا صافية بلغت 44 مليون دينار في الربع الثاني مقارنة مع 44.7 مليون دينار قبل عام.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن تحقق زين أرباحا صافية بمقدار 39.87 مليون دينار في حين توقعت شركة سيكو البحرين 36.75 مليون دينار.

وأفاد البيان أن إجمالي الإيرادات المجمعة بلغ 508 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع 552 مليون دينار عن الفترة المماثلة من 2016.

وقال مهند الخرافي رئيس مجلس إدارة مجموعة زين إن المؤشرات المالية الرئيسية لعمليات المجموعة جاءت مستقرة نسبيا عن هذه الفترة بالرغم من حجم التحديات التشغيلية والأوضاع الأمنية الصعبة التي تشهدها مناطق واسعة من أسواقها الرئيسية.

وقال إن المجموعة "تواصل العمل باستراتيجيتها التشغيلية بنجاح في ظل هذه التحديات سواء على مستوى صناعة الاتصالات أو على مستوى التحديات التشغيلية والأوضاع السياسية والأمنية".

واوضح أن مجلس الإدارة "حريص على تبني خطط عملية واستخدام حلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات والتي كان منها تقليص حجم المصاريف الإدارية والتشغيلية".