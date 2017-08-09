أرباح ميزان القابضة الكويتية تهبط 27% في النصف/1

الكويت 9 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة ميزان القابضة الكويتية اليوم الأربعاء هبوط الأرباح الصافية 26.7 في المئة في النصف الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إنها حققت 7.336 مليون دينار (24.3 مليون دولار) ربحا صافيا في النصف الأول من العام الحالي مقابل 10.008 مليون دينار قبل عام.

وأضاف البيان أن الشركة حققت إيرادات تشغيلية قدرها 107.8 مليون دينار في النصف الأول من 2017 مقارنة مع 108.5 مليون في الفترة ذاتها من 2016.