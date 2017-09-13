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#KW Company Results
13 أيلول سبتمبر 2017 / 11:40 / منذ شهر واحد

أرباح بوبيان للبتروكيماويات الكويتية تقفز 122% في الربع/1

صحفيو رويترز

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القاهرة 13 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة بوبيان للبتروكيماويات الكويتية اليوم الأربعاء ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين 122.3 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية التي بدأت في الأول من مايو أيار مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن صافي ربحها العائد لمساهمي الشركة الأم بلغ 931 ألفا و885 دينارا (حوالي 3.1 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 يوليو تموز، مقابل 419 ألفا و141 دينار في نفس الفترة قبل عام.

وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل للشركة خلال الربع الأول من السنة المالية نحو ستة ملايين دينار مقارنة مع 7.2 مليون دينار في نفس الفترة قبل عام.

وعزت الشركة في بيانها إلى بورصة الكويت ارتفاع الأرباح إلى زيادة أرباح الشركات الزميلة.

الدولار = 0.3014 دينار كويتي تغطية صحفية معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

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