أرباح أجيليتي الكويتية ترتفع 14% في 9 أشهر

الكويت 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية بنسبة 13.7 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية اليوم الأحد إنها حققت 49.2 مليون دينار (162.5 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول الماضي مقابل 43.3 مليون دينار قبل عام.

وأضاف البيان أن ارتفاع الربح يعود إلى ”زيادة الأرباح التشغيلية“.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي قدره 72.8 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2017 مقارنة مع 60.1 مليون دينار ف الفترة ذاتها من 2016.