ألافكو الكويتية تحقق قفزة 133% في أرباحها السنوية

الكويت 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حققت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية قفزة بلغت نسبتها 133 في المئة في أرباح سنتها المالية التي انتهت في 30 سبتمبر أيلول الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إنها حققت أرباحا صافية قدرها 32.81 مليون دينار (108.5 مليون دولار) في السنة المالية الماضية مقابل 14.07 مليون دينار في السنة السابقة.

وعزا البيان هذا الارتفاع إلى ”تحقيق أرباح تشغيلية غير متكررة من بيع طائرات“.

وأضاف أن مجلس إدارة ألافكو أوصى بتوزيع أرباح سنوية 10 فلوس نقدا على المساهمين. والدينار ألف فلس.