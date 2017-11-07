أرباح المركز المالي الكويتي تقفز 322% في 9 أشهر

الكويت 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال المركز المالي الكويتي اليوم الثلاثاء أن أرباح الشركة قفزت 322 في المئة في الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي مقارنة مع مستواها قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إنها حققت 5.832 مليون دينار (19.27 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر التسعة الأولى من 2017 مقابل 1.381 مليون دينار قبل عام.

وعزا البيان هذه القفزة إلى ”الزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات“.