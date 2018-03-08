أرباح العقارات المتحدة الكويتية تهبط 74.5% في 2017

الكويت 8 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة العقارات المتحدة الكويتية اليوم الخميس هبوط الأرباح الصافية السنوية 74.5 بالمئة إلى 2.22 مليون دينار (7.4 مليون دولار) في 2017 مقابل 8.71 مليون دينار في 2016. وقالت الشركة التابعة لمشاريع الكويت القابضة (كيبكو) في بيان للبورصة الكويتية إن مجلس الإدارة أوصى بعدم توزيع أرباح عن 2017. وعزا البيان هبوط الأرباح إلى عوامل منها انخفاض إيرادات الفنادق بسبب تجديدات فندق بالكويت وتغيير إدارة فندق في مصر وزيادة خسائر الشركات الزميلة في الأردن والمغرب إضافة لارتفاع تكاليف التمويل. وذكر من أسباب الهبوط أيضا تجنيب مخصصات لمنازعات قضائية خاصة بشركة منازل للاستثمار العقاري وخسائر في تحويل عملات أجنبية. (الدولار = 0.2998 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)