مقدمة 1-هبوط الأرباح السنوية لكيبكو الكويتية 48% بسبب قطاعي الإعلام والعقارات

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الكويت 8 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) اليوم الخميس إن أرباحها الصافية هبطت 48 في المئة في 2017 مقارنة مع السنة السابقة بسبب ”تراجع في نتائج قطاعي الإعلام والعقارات“.

وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن صافي الربح السنوي العائد للمساهمين بلغ 23.572 مليون دينار (78.6 مليون دولار) مقارنة مع 45.537 مليون دينار في السنة السابقة.

وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل السنوية 655.6 مليون دينار في 2017 مقابل 660.6 مليون دينار في العام السابق.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع نقدي عشرة فلوس للسهم وخمسة أسهم مجانية لكل 100 سهم. ويعادل الدينار ألف فلس.

وقال فيصل العيار نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في كيبكو في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن عام 2017 كان ”صعبا بسبب مجموعة من العوامل الخارجية ولكن الشركة تمكنت من تحقيق أداء جيد على الرغم من هذه الظروف الصعبة“.

وأضاف ”نجحت شركاتنا الرئيسية خلال العام الماضي في مواجهة سلسلة من العوامل الخارجية الصعبة مثل التشريعات المصرفية والتكنولوجيات الجديدة في قطاع الإعلام وعمليات القرصنة التي يعاني منها هذا القطاع وتقلبات أسعار العملات إلى جانب التوترات الإقليمية“.

وتوقع أن يكون 2018 عاما آخر حافلا بالتحديات مضيفا ”إننا نؤمن بقدرة شركات المجموعة على تحمل العوامل الخارجية التي تؤثر على أدائها ومواصلة تحقيق النمو“.