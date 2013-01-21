انخفاض خسائر زين السعودية في الربع/4

وبالمقارنة كان صافي الخسائر أعلى من ذلك في الفترة المقابلة من العام السابق إذ بلغ 461 مليون ريال وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض تكاليف التمويل حسبما ذكرت في بيان للبورصة.