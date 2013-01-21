مقدمة 1-نمو أرباح بوبيان الكويتي 25% في 2012

(لإضافة تصريحات لرئيس مجلس الإدارة وسعر السهم)

الكويت 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك بوبيان الكويتي اليوم الاثنين عن تحقيق زيادة 25 بالمئة في أرباح عام 2012 لتصل إلى عشرة ملايين دينار (35.5 مليون دولار) مقارنة مع 8.03 مليون دينار في العام السابق.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إن الحصة السوقية للبنك من عمليات التمويل في السوق الكويتية ارتفعت إلى 4.7 بالمئة في نهاية نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع 2.3 بالمئة في نهاية ديسمبر كانون الأول 2009.

وقال عادل الماجد في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه "استمرت ربحية البنك في النمو منذ عام 2010 ومن ناحية أخرى فإن عام 2012 شهد عودة البنك مرة أخرى إلى توزيع الأرباح على مساهميه."

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع خمسة أسهم لكل مئة سهم وهي المرة الأولى التي يقوم فيها البنك بتوزيع أرباح منذ 2007.

وقال الماجد إن البنك حقق زيادة في صافي إيرادات التمويل لتصل إلى حوالي 53 مليون دينار في 2012 مقارنة مع 40 مليون دينار لعام 2011 بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء إلى حوالي 1.4 مليار دينار من 1.2 مليار دينار.

وارتفع إجمالي أصول البنك في نهاية ديسمبر 2012 إلى 1.9 مليار دينار مقارنة مع 1.5 مليار دينار في نهاية 2011 وارتفع إجمالي قيمة حقوق الملكية إلى 254 مليون دينار مقارنة مع 244 مليون دينار ما ترتب عليه بلوغ معدل كفاية رأس المال 24.4 بالمئة في حين أن الحد الأدنى الذي يشترطه بنك الكويت المركزي هو 12 بالمئة.

وزادت محفظة التمويل إلى 1.27 مليار دينار بنهاية ديسمبر مقارنة مع 1.03 مليار دينار بنهاية 2011.

وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش كان سهم بنك بوبيان منخفضا 1.52 بالمئة إلى 650 فلسا بينما كان مؤشر كويت 15 متراجعا 0.82 بالمئة والمؤشر السعري الرئيسي 0.16 بالمئة. والدينار الكويتي ألف فلس.