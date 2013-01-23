مصحح-نمو أرباح البنك المتحد الكويتي 22% في 2012

الكويت 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد (المتحد) الكويتي زيادة الأرباح 22.2 بالمئة في 2012 وأوصى البنك بتوزيع 18 بالمئة للسهم وعشرة أسهم مجانية لكل 100 سهم.

وبلغ صافي ربح البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية والمملوك للبنك الأهلي المتحد البحريني بنسبة 67.3 في المئة 38.538 مليون دينار كويتي (137.1 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 31.543 مليون في 2011.