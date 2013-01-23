مصحح-نمو أرباح البنك المتحد الكويتي 22% في 2012
(لتوضيح أن البنك كويتي تابع لبنك بحريني لكنه ليس بحرينيا)
الكويت 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد (المتحد) الكويتي زيادة الأرباح 22.2 بالمئة في 2012 وأوصى البنك بتوزيع 18 بالمئة للسهم وعشرة أسهم مجانية لكل 100 سهم.
وبلغ صافي ربح البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية والمملوك للبنك الأهلي المتحد البحريني بنسبة 67.3 في المئة 38.538 مليون دينار كويتي (137.1 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 31.543 مليون في 2011.
وبحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم البنك عند 830 فلسا بارتفاع 1.2 بالمئة. والدينار الكويتي ألف فلس.
وقال البنك في بيان نشر اليوم الأربعاء بموقع سوق الكويت للأوراق المالية إن توزيعات الأرباح المقترحة "تخضع لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات المختصة."
(الدولار = 0.281 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
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