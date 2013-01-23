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ارتفاع 1% في أرباح بنك الخليج الكويتي في 2012

Wed Jan 23, 2013 12:10pm GMT
 
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الكويت 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الخليج الكويتي اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحه السنوية بنسبة واحد في المئة في 2012 وأوصى بتوزيع خمسة في المئة أسهم منحة لكل مئة سهم.

وقال بنك الخليج في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه إنه حقق أرباحا بلغت 30.9 مليون دينار (109.77 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 30.6 مليون دينار في 2011.

وأوضح البيان أن أرباح الربع الرابع من 2012 بلغت 8.5 مليون دينار مقابل أرباح قدرها 3.2 مليون دينار قبل عام.

(الدولار = 0.2815 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 