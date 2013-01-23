مقدمة 1-نمو أرباح بنك الخليج الكويتي 1% في 2012

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الكويت 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الخليج الكويتي اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحه السنوية بنسبة واحد بالمئة في 2012 في حين أوصى البنك بتوزيع خمسة بالمئة أسهم منحة لكل مئة سهم.

وقال بنك الخليج في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه إنه حقق أرباحا بلغت 30.9 مليون دينار (109.77 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 30.6 مليون دينار في 2011.

وأوضح البيان أن أرباح الربع الرابع من 2012 بلغت 8.5 مليون دينار مقابل 3.2 مليون دينار قبل عام.

ويشترط أن يحصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي والجمعية العمومية لإقرار توصية توزيعات الأسهم.

وطبقا للبيان بلغت إيرادات البنك للسنة المالية 2012 قبل المخصصات 121.4 مليون دينار بزيادة نسبتها 13 بالمئة عن عام 2011.

ولم يذكر البنك حجم المخصصات التي جنبها عن 2012 لكنه قال "استكمالا لاستراتيجية البنك الهادفة لبناء ميزانية عمومية قوية تمت زيادة الاحتياطي العام الاحترازي إلى أكثر من 148 مليون دينار."

وبلغ إجمالي أصول البنك 4.847 مليار دينار في حين زادت الودائع إلى 4.094 مليار دينار وزادت محفظة القروض بنسبة 4.9 بالمئة بينما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 449 مليون دينار في نهاية ديسمبر كانون الأول 2012.