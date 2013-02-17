أرباح الوطنية للاتصالات الكويتية تهبط 97% في 2012
الكويت 17 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات الكويتية اليوم الأحد تراجع أرباحها بنسبة 79 بالمئة في 2012.
وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت إنها حققت أرباحا بلغت 75.5 مليون دينار (268 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 362.1 مليون دينار في 2011.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح قدرها 125 فلسا للسهم لسنة 2012. والدينار الكويتي ألف فلس.
وتخضع التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات المختصة.
(الدولار = 0.2819 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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