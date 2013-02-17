أرباح الوطنية للاتصالات الكويتية تهبط 97% في 2012

الكويت 17 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات الكويتية اليوم الأحد تراجع أرباحها بنسبة 79 بالمئة في 2012.

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت إنها حققت أرباحا بلغت 75.5 مليون دينار (268 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 362.1 مليون دينار في 2011.