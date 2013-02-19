ارتفاع أرباح بنك برقان الكويتي 10% في 2012

الكويت 19 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك برقان الكويتي اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه السنوية 10 في المئة في 2012.

وأعلن البنك في بيان نشر على موقع بورصة الكويت الالكتروني أنه حقق أرباحا بلغت 55.6 مليون دينار (196.9 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 50.6 مليون دينار في 2011.

وأوصى البنك الذي يمثل الوحدة المصرفية لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) بتوزيع عشرة فلوس للسهم الواحد وخمسة أسهم منحة لكل 100 سهم كأرباح عن سنة 2012.