ارتفاع أرباح تسهيلات الكويتية 12% في 2012

الكويت 20 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة التسهيلات التجارية الكويتية اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها السنوية بنسبة 11.8 بالمئة في 2012.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت إنها ربحت 15.87 مليون دينار (56.3 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 14.19 مليون دينار في 2011.

وأفاد البيان أن مجلس الإدارة سوف يجتمع يوم الإثنين المقبل لاعتماد هذه البيانات ومناقشة توزيعات الأرباح.