ارتفاع أرباح الخليج للتأمين الكويتية 30% في 2012

الكويت 20 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت الأرباح السنوية لشركة الخليج للتأمين الكويتية بنسبة 30 بالمئة في 2012 مقارنة مع العام السابق.

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت اليوم الأربعاء إنها حققت أرباحا بلغت 9.28 مليون دينار (33 مليون دولار) في 2012 مقابل 7.12 مليون دينار في 2011.