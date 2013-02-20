ارتفاع أرباح الخليج للتأمين الكويتية 30% في 2012
الكويت 20 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت الأرباح السنوية لشركة الخليج للتأمين الكويتية بنسبة 30 بالمئة في 2012 مقارنة مع العام السابق.
وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت اليوم الأربعاء إنها حققت أرباحا بلغت 9.28 مليون دينار (33 مليون دولار) في 2012 مقابل 7.12 مليون دينار في 2011.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 25 فلسا للسهم. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات المختصة.
والدينار الكويتي ألف فلس.
(الدولار = 0.2816 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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