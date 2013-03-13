ارتفاع خسائر الكويتية السورية القابضة لمثليها في 2012

الكويت 13 مارس آذار (رويترز) - تفاقمت خسائر الشركة الكويتية السورية القابضة في 2012 وارتفعت لأكثر من مثليها مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وأعلنت الشركة التابعة لمجموعة الخرافي بموقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الأربعاء تكبد خسائر قدرها 4.9 مليون دينار (17.2 مليون دولار) في 2012 مقابل خسارة بلغت 2.3 مليون دينار في 2011.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن سنة 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية المختصة.