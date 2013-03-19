الصناعات الوطنية القابضة الكويتية تتحول لتحقيق أرباح في 2012

الكويت 19 مارس آذار (رويترز) - تحولت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية لتحقيق أرباح قدرها 13 مليون دينار (45.7 مليون دينار) في 2012 مقابل خسارة قدرها 28.5 مليون دينار في 2011.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها أوصى بعدم توزيع أرباح عن 2012.