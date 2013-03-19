ارتفاع أرباح الأهلية للتأمين الكويتية 12.3% في 2012

الكويت 19 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة الأهلية للتأمين الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها السنوية في 2012 بنسبة 12.3 بالمئة.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت أن الشركة ربحت 8.5 مليون دينار (30 مليون دولار) في 2012 مقابل أرباح قدرها 7.6 مليون دينار في 2011.