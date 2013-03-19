ارتفاع أرباح الأهلية للتأمين الكويتية 12.3% في 2012
الكويت 19 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة الأهلية للتأمين الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها السنوية في 2012 بنسبة 12.3 بالمئة.
وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت أن الشركة ربحت 8.5 مليون دينار (30 مليون دولار) في 2012 مقابل أرباح قدرها 7.6 مليون دينار في 2011.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 25 فلسا أرباحا نقدية و5.5 سهم منحة لكل مئة سهم عن سنة 2012. والدينار الكويتي ألف فلس.
وتحتاج هذه التوصية إلى موافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية المختصة.
(الدولار = 0.2835 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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