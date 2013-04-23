أرباح البنك التجاري الكويتي تقفز 167% في الربع/1

الكويت 23 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك التجاري الكويتي اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه الفصلية 167 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

وقال البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إنه حقق 800 ألف دينار (2.8 مليون دولار) أرباحا في الربع الأول من 2013 مقارنة بأرباح قدرها 300 ألف دينار قبل عام.

ورغم الارتفاع الكبير في أرباح البنك التجاري مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي إلا أنها تظل متواضعة حيث حقق أرباحا سنوية بلغت 40.5 مليون دينار في 2010.

وأوضح البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه أن إجمالي المخصصات التي يحتفظ بها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغت 114.5 مليون دينار.