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هبوط أرباح الوطنية للاتصالات الكويتية 31% في الربع/1

Wed Apr 24, 2013 6:01am GMT
 
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الكويت 24 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية للشركة الوطنية للاتصالات الكويتية التي أعلنت اليوم الأربعاء هبوط أرباحها 31 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن الشركة ربحت 19.48 مليون دينار (68.35 مليون دولار) في الربع الأول من 2013 مقابل أرباح قدرها 28.31 مليون دينار قبل عام.

وبلغت ربحية السهم الواحد 38.86 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقارنة مع 56.49 فلس للسهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

(الدولار = 0.285 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير عبد المنعم هيكل)
 