أرباح الأهلي المتحد البحريني تقفز 259% في الربع/1
الكويت 24 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات مالية اليوم الأربعاء أن أرباح البنك الأهلي المتحد البحريني ارتفعت 259 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.
وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن البنك المدرج في الكويت ربح 309.86 مليون دولار في الربع الأول من 2013 مقارنة مع 86.41 مليون دولار قبل عام.
وبلغت ربحية السهم 5.7 سنت في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقارنة مع 1.6 سنت في الفترة المقابلة من 2012. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير عبد المنعم هيكل)
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