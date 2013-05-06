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هبوط أرباح تسهيلات الكويتية 31% في الربع/1

Mon May 6, 2013 8:21am GMT
 
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الكويت 6 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات مالية اليوم الإثنين هبوط أرباح شركة التسهيلات التجارية الكويتية 31 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

وطبقا للنتائج التي أعلنتها الشركة بموقع بورصة الكويت بلغت الأرباح 3.17 مليون دينار (11.15 مليون دولار) في الربع الأول من 2013 مقارنة بأرباح قدرها 4.59 مليون دينار قبل عام.

وبلغت ربحية السهم ستة فلوس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل تسعة فلوس في الفترة ذاتها من 2012. والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2842 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 