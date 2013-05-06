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ارتفاع أرباح الصناعات المتحدة الكويتية 37% في الربع/1

Mon May 6, 2013 11:06am GMT
 
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الكويت 6 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة الصناعات المتحدة الكويتية اليوم الإثنين ارتفاع أرباحها الفصلية 37 بالمئة في الربع الأول من العام.

وقالت الشركة وهي إحدى شركات مجموعة مشاريع الكويت القابضة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن صافي أرباحها بلغ 3.62 مليون دينار (12.7 مليون دولار) في الربع الأول من 2013 مقارنة بأرباح قدرها 2.65 مليون دينار قبل عام.

وبلغت ربحية السهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار الماضي ثمانية فلوس بالمقارنة مع 5.45 فلس للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2842 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 