ارتفاع أرباح المباني الكويتية لأكثر من مثليها في الربع/1

الكويت 6 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة المباني الكويتية اليوم الاثنين ارتفاع أرباحها الفصلية 146.7 بالمئة في الربع الأول من العام إلى 14.8 مليون دينار (52 مليون دولار) مقابل ستة ملايين دينار قبل عام من ذلك.